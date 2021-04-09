МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Столица России вошла в двадцатку самых дорогих городов для миллиардеров по версии швейцарского банка Julius Baer. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию из глобального отчета банка о благосостоянии и образе жизни граждан в 2021 году, обнародованном в пятницу, 8 апреля.

Сообщается, что Julius Baer проанализировал 25 городов по всему миру и оценил корзину потребительских товаров и услуг, которые, по мнению банка, отражают образ жизни миллиардеров. Так, корзина выросла в мире в среднем на 1,05%, а богатые люди "всё чаще предпочитают осознанное потребление".

Среди самых дорогих городов мира для миллиардеров Москва поднялась на 18-е место с 23-го в 2020 году.

При этом на первом месте оказался Шанхай, затем соответственно Токио, Гонконг, Монако, Тайпей, Цюрих, Лондон и Париж.

Шанхай стал самым дорогим городом, поскольку в 2020 году цены там выросли на 6%. По данным аналитиков, в этом городе произошла "настоящая аномалия": авиабилеты в сегменте бизнес-класса подорожали на 82%, а цены на номера в отелях — на 15%.

Аналитики отмечают, что приобретение того же люксового автомобиля в российской столице всё еще будет дешевле, чем в большинстве других городов в списке. Рост цен в Москве оказался не таким значительным для тех, кто хранит деньги в долларах, — иностранных туристов и международных инвесторов. В американской валюте цены здесь выросли лишь на 2%.

Напомним, что в ноябре 2020 года британская компания Economist Group опубликовала результаты исследования, согласно которым Париж, Гонконг и Цюрих стали самыми дорогими городами для проживания в мире. В первую десятку также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Аналитики оценили стоимость жизни в 130 крупных городах по всему миру.