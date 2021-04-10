МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Дачи и частные дома рискуют попасть под снос, если являются самовольными постройками, нарушают градостроительный регламент, либо в случаях, если земля под ними изымается для государственных нужд или попадает в зону комплексного развития территорий, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

В МЧС рассказали, как жарить шашлык на даче

Возможно, единственный вариант оценить риски и защититься заранее от изъятия в таком случае — это регулярно просматривать документы территориального планирования, а также проекты таких документов, посоветовал частнопрактикующий юрист Алексей Агеев.

Помимо этого, потребность в изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в частной собственности, может возникнуть при осуществлении деятельности по комплексному развитию территории, продолжил Сосновский.

"В законе о комплексном развитии предусмотрено несколько причин для сноса частных домов: если жилое помещение находится в высокой степени износа, его техническое состояние признали ненадлежащим или в нем нет систем инженерно-технического обеспечения. Такие дома могут признать непригодными для проживания. В этом случае, как и с аварийными многоэтажками, согласия собственника на снос не требуется, но владельцу должны предложить компенсацию", — напомнил Сосновский.

Еще одним основанием для сноса частного дома или дачи будет признание его самовольной постройкой, продолжил он. Например, может быть признана самовольной постройка, возведенная на участке с другим целевым назначением. В частности, в природно- и водоохранной зоне. В этом случае возможен снос самовольной постройки на основании решения суда.

Эксперт объяснил, как понять, что соседи по даче воруют электричество

Часто дома строят в охранных зонах инженерных сетей, рассчитывая на неформальные договоренности с их владельцами, однако можно и непреднамеренно построить дом в такой зоне, так как периодически ни Росреестр, ни РГИС, ни публичная кадастровая карта Росреестра не учитывает нахождение существующего газопровода, предупредил Агеев. В последнем случае дом является самовольной постройкой, хотя владелец не знал и не мог знать о наличии газопровода или иных сетей, подчеркнул он.

Также постройка может быть признана самовольной, если она возведена без получения надлежащего разрешения, а также при нарушении строительных норм. Особенно часто по таким основаниям судятся соседи, добавил Сосновский. В качестве основания для сноса постройки часто истец указывает нарушение постройкой норм пожарной безопасности, уточнил он. Суд в такой ситуации исследует вопрос наличия или отсутствия реальной угрозы жизни и здоровья граждан. Само по себе нарушение противопожарных норм не является причиной для удовлетворения иска о сносе постройки, поскольку снос объекта — крайняя мера гражданско-правовой ответственности, заключил эксперт.