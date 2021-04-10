МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мебельный склад горит в Подмосковье, сообщает МЧС России.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 поступило от очевидца в 21.36 мск пятницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада.

"В 22.40 (мск — ред.) объявлен ранг пожара номер два. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров, информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 59 человек и 20 единиц техники", — говорится в сообщении.

Площадь пожара на мебельном складе выросла до 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 на площади 1000 квадратных метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада.

"Горит по всей площади — 3600 квадратных метров", — говорится в сообщении.