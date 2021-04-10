2021-04-10T05:34:56+03:00
2021-04-10T05:34:56+03:00
2021-04-10T05:34:56+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210410/833430700.html
Пожар на мебельном складе в Подмосковье локализован
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре на мебельном... ПРАЙМ, 10.04.2021
новости, общество
https://1prime.ru/images/83309/80/833098017.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/80/833098017.jpg
https://1prime.ru/images/83309/80/833098016.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/80/833098016.jpg
https://1prime.ru/images/83309/80/833098010.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/80/833098010.jpg
https://1prime.ru/society/20210410/833430589.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада.
"В 05.10 — локализация", — говорится в сообщении.