2021-04-10T05:34:56+03:00

2021-04-10T05:34:56+03:00

2021-04-10T05:34:56+03:00

2021

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Пожар на мебельном складе в Подмосковье локализован

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Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре на мебельном... ПРАЙМ, 10.04.2021

новости, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60