МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.

Пожар

В Подмосковье загорелся крупный мебельный склад

Ранее сообщалось о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада.

"В 05.10 — локализация", — говорится в сообщении.