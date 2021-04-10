Эксперт рассказал, как провести субботник в эпоху коронавируса
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россияне во время весенних субботников должны соблюдать определенные правила в связи с коронавирусными ограничениями, в частности, не привлекать к мероприятию лиц старше 55 лет и поддерживать чистоту рук и поверхностей, рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо.
"На смену красивым зимним пейзажам и белым сугробам приходят грязь, слякоть и другие неприятные природные явления. В связи с этим ответственные службы и сознательные граждане прибегают к проведению субботников. Чтобы данное мероприятие принесло пользу, его нужно организовать в соответствии со всеми правилами", — сказал он.
Эксперт отметил, что в текущих "коронавирусных" обстоятельствах необходимо ограничить количество человек, которые принимают участие в субботнике, особенно стоит освободить от обязательных работ по обустройству территории людей старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Кроме того, по словам врача, участвующие в субботнике люди не должны иметь признаков респираторной инфекции: кашель, чихание, насморк, повышенную температуру, обязаны соблюдать социальное дистанцирование и использовать защитную маску, не прикасаясь к ней во время использования.
Он добавил, что после прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, необходимо вымыть руки, а после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть новую чистую и сухую маску.
"Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия", — рекомендовал врач.
Эксперт также напомнил, что во время субботника следует не касаться рта, носа или глаз немытыми руками и отдавать предпочтение гладким прическам и использовать головной убор, так как распущенные волосы увеличивают риск инфицирования.
Врач подытожил, что во время мероприятия необходимо поддерживать чистоту рук и поверхностей — работать в перчатках и перед использованием инвентаря дезинфицировать его поверхности, а после окончания работ — вымыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство.
https://1prime.ru/society/20210410/833432222.html