МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россияне во время весенних субботников должны соблюдать определенные правила в связи с коронавирусными ограничениями, в частности, не привлекать к мероприятию лиц старше 55 лет и поддерживать чистоту рук и поверхностей, рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо. В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки снижения заболеваемости COVID-19

"На смену красивым зимним пейзажам и белым сугробам приходят грязь, слякоть и другие неприятные природные явления. В связи с этим ответственные службы и сознательные граждане прибегают к проведению субботников. Чтобы данное мероприятие принесло пользу, его нужно организовать в соответствии со всеми правилами", — сказал он.

Эксперт отметил, что в текущих "коронавирусных" обстоятельствах необходимо ограничить количество человек, которые принимают участие в субботнике, особенно стоит освободить от обязательных работ по обустройству территории людей старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, по словам врача, участвующие в субботнике люди не должны иметь признаков респираторной инфекции: кашель, чихание, насморк, повышенную температуру, обязаны соблюдать социальное дистанцирование и использовать защитную маску, не прикасаясь к ней во время использования. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8704

Он добавил, что после прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, необходимо вымыть руки, а после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть новую чистую и сухую маску.

"Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия", — рекомендовал врач.

Эксперт также напомнил, что во время субботника следует не касаться рта, носа или глаз немытыми руками и отдавать предпочтение гладким прическам и использовать головной убор, так как распущенные волосы увеличивают риск инфицирования.

Врач подытожил, что во время мероприятия необходимо поддерживать чистоту рук и поверхностей — работать в перчатках и перед использованием инвентаря дезинфицировать его поверхности, а после окончания работ — вымыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство.