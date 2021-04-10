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Канцлер Австрии заявил об окончании переговоров с Россией по "Спутнику V"
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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в субботу, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна... ПРАЙМ, 10.04.2021
спутник v, коронавирус, вакцина, австрия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЕНА, 10 апр — ПРАЙМ. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в субботу, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна.
"Закупка для нас в Австрии возможна", — сказал Курц журналистам, указав, что переговоры "де-факто подошли к концу".
Канцлер отметил, что приобретение миллиона доз российского препарата ускорило бы вакцинацию в Австрии.
Ранее Курц заявлял, что решительно выступает за приобретение у России вакцины "Спутник V", а также допустил возможность регистрации препарата на национальном уровне, если процедура одобрения европейским регулятором затянется.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.