ВЕНА, 10 апр — ПРАЙМ. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в субботу, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, закупка российской вакцины для Австрии возможна. В ЕС сообщили о разногласиях по поводу поставок "Спутника V"

"Закупка для нас в Австрии возможна", — сказал Курц журналистам, указав, что переговоры "де-факто подошли к концу".

Канцлер отметил, что приобретение миллиона доз российского препарата ускорило бы вакцинацию в Австрии.

Ранее Курц заявлял, что решительно выступает за приобретение у России вакцины "Спутник V", а также допустил возможность регистрации препарата на национальном уровне, если процедура одобрения европейским регулятором затянется.

"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.