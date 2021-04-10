С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — ПРАЙМ. В России скоро появится четвертая вакцина от коронавируса: она находится в разработке в рамках Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). Предварительные результаты работы ожидаются в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Иурашко, передают РИА Новости. Канцлер Австрии заявил об окончании переговоров с Россией по "Спутнику V"

Клинические испытания новой вакцины должны начаться осенью, а выпуск в гражданский оборот может произойти уже зимой-весной следующего года, рассказал директор института Дмитрий Лиознов. Отмечается, что вакцина для интерназального применения будет создана на основе вируса гриппа.

В России созданы уже три вакцины от новой коронавирусной инфекции. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и получившая название "Спутник V", была зарегестрирована в августе 2020 года. Также в России созданы еще два аналогичных препарата — вакцина от Центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.