МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. С середины марта в России действует новая схема привлечения иностранной трудовой силы, которая была разработана с учетом пандемии и интересов россиян. Отмечается, что всего за месяц действия нового порядка привлечения трудовых мигрантов одобрено порядка 120 заявок от работодателей из 13 регионов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд.

Основной запрос поступает от компаний, занимающихся строительством, добычей полезных ископаемых и растениеводством. Эксперты придерживаются мнения, что новый порядок привлечения трудовых мигрантов даст возможность "обелить" рынок, чтобы россияне не конкурировали с иностранцами за рабочие места, а гастарбайтеры приглашались, исходя из реальной потребности. Прогнозируется, что поток трудовых мигрантов может снизиться на треть по сравнению с допандемийным периодом.

Главная новация — заявительный порядок от работодателей. Причем приглашать зарубежных специалистов можно исключительно под определенные проекты. Компании, которые хотят нанять иностранцев, должны соответствовать определенным требованиям: штат сотрудников — от 250 человек, годовой доход — от 2 миллиардов рублей. В Минтруде объяснили, что это сделано для того, чтобы работодатели смогли обеспечить достойные условия для мигрантов и исполнение санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, все приехавшие в Россию должны соблюсти двухнедельный карантин, работодатель обязан это организовать. Кроме того, он должен предоставить иностранным гражданам достойное жилье, подписать с ними трудовой договор, обеспечить медицинское обслуживание, следить, чтобы они работали только в регионе, куда были приглашены. По окончании договора компания обязуется обеспечить возвращение работника в страну проживания в трехдневный срок.

В Минтруде "Известиям" рассказали, что с начала действия новых правил количество одобренных заявок на иностранных работников стремительно растет — более чем на 20% в неделю. Согласно данным на 9 апреля, 43 компании из 13 регионов получили одобрение по 119 заявкам на 7559 иностранных рабочих. Запросы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чукотского АО, Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Омской, Оренбургской, Псковской, Саратовской и Свердловской областей. Компании, где ожидают иностранных работников, занимаются строительством, добычей полезных ископаемых, растениеводством, сообщили "Известиям" в министерстве.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец отметила, что Москва и Санкт-Петербург находятся на лидирующих позициях по привлечению мигрантов. Причем даже в пандемию они не оставались без иностранной рабочей силы. Но в других регионах есть те проекты, которые не смогут быть полноценно реализованы без привлечения иностранный рабочей силы, добавила она. По словам эксперта, у субъектов разные отраслевые потребности. "Так, Магаданская область подает заявки на работу в горнодобывающей и рыбодобывающей отраслях, а Татарстан и Свердловская область нуждаются в высококвалифицированных рабочих в основном в строительстве", — сказала Иванова-Швец, подчеркнув, что последняя сфера занимает первое место по привлечению мигрантов.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что новые правила привлечения мигрантов позитивно отразятся на рынке труда, поскольку он находился в серой зоне и сложно подвергался мониторингу, а особенно администрированию. Изменения будут способствовать его "обелению". И бенефициарами станут российские граждане.