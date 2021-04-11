СОЧИ, 11 апр — ПРАЙМ. Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт компании "Азур Эйр" возвращается в аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, на борту находятся 190 пассажиров, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

"Экипаж АК "Азур Эйр" после взлета по маршрут Сочи-Пулково сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое [время] посадки: 22:05 в а/п Сочи", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на борту находятся 190 пассажиров.