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https://1prime.ru/society/20210411/833436088.html
У самолета, вылетевшего из Сочи, произошла разгерметизация кабины
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Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт компании "Азур Эйр" возвращается в аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, на борту находятся 190 пассажиров, сообщили в пресс-службе... ПРАЙМ, 11.04.2021
самолет, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 11 апр — ПРАЙМ. Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт компании "Азур Эйр" возвращается в аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, на борту находятся 190 пассажиров, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
"Экипаж АК "Азур Эйр" после взлета по маршрут Сочи-Пулково сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое [время] посадки: 22:05 в а/п Сочи", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что на борту находятся 190 пассажиров.