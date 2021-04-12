МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Методы, применяемые для запугивания России в ситуации с "Северным потоком 2" напоминают действия экологической организации "Гринпис", также пытавшейся заблокировать работу крупных проектов. "Гринписовцы" объясняют это желанием защитить природу, но политики и экономисты не исключают, что зарубежные экоорганизации действуют в западных интересах.

В начале апреля компания-оператор строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что в зоне работ наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в этой ситуации заявил, что Россия выражает надежду на соблюдение норм мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода будут строго соблюдаться: "Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон". Оператор: неопознанная подводная лодка могла повредить "Северный поток 2"

Напомним, что "Северный поток 2" тянут из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши, его ежегодная мощность составит 55 млрд кубометров газа, а реализован проект будет к концу 2021 года.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Провокационные действия судов вокруг строительства аварийно опасны. При подобном строительстве действует 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в работах. Кто и по какой причине инициирует такие риски в зоне строительства "Северного потока 2", неизвестно, но слова Грушко о навязывании США своей позиции европейским странам справедливы, как и в целом тенденция навязывания западных интересов России. Достигается такое вмешательство в политику и экономику страны разными методами, в том числе, с помощью активности различных экологических организаций.

Такие экологи с зарубежными корнями уже активно вмешиваются в серьезные промышленные работы, в том числе, в морских водах. Достаточно вспомнить, как гринписовцы фактически парализовали работу платформы "Приразломная" в Арктике. В сентябре 2013 года с ледокола "Арктик Санрайз" экоактивисты попытались высадиться на российскую нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпромнефтьшельф". Их атаку отбивали сотрудники ФСБ. Активисты "Гринпис" пытаются помешать отплытию платформы для бурения в Арктике

И руководство страны, и многие политики, и экологи оценили действия экоактивистов негативно. "Вне всякого сомнения, даже разделяя обеспокоенность экологической общественности рядом существующих проблем, наша страна не может поддержать деятельности, которая может нанести ущерб окружающей среде и быть опасной для человека в целом <…> Никто не вправе нарушать законы", — сказал тогдашний премьер Дмитрий Медведев.

И даже глава государства Владимир Путин отметил излишнюю агрессивность международных экологических организаций в виде вмешательства в решения властей России: "Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур. Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития".

Однако не исключено, что подобную тактику Greenpeace взяли на вооружение те, кто пытается угрожать России агрессивными акциями в непосредственной близости от строящегося "Северного потока 2".

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?

Некоторые эксперты обвиняли Greenpeace в действиях в интересах транснациональных западных корпораций. Так, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин указывал, что Greenpeace действует в западных интересах: "Запад абсолютно враждебен России. Когда такая прозападная организация, как "Гринпис", пытается остановить работу буровой в Арктике, это делается исключительно в интересах транснациональных западных корпораций. Поэтому этот агрессивный и враждебный выпад надо рассматривать самым жестким образом", — говорил он спустя несколько месяцев после атаки на "Приразломную".

Схожие заявления экономисты высказывают и сейчас, спустя 8 лет после случившегося. "Экологический экстремизм дело давнее, в этом нет ничего нового. И он используется всеми заинтересованными сторонами, потому что одно дело — мы защищаем природу, а другое — мы уничтожаем конкурирующую с нами промышленность", — замечал в начале 2021 года руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Впрочем, сама Greenpeace такие обвинения отвергает. "Greenpeace никогда не выступает против каких-то отдельных стран или компаний как таковых, а выступает против неэкологичных проектов, планов и практики этих компаний и не боится им противостоять, будь то огромная транснациональная корпорация или один целлюлозно-бумажный завод. И не делает различий, в каком месте планеты это происходит", — указано на сайте российского подразделения организации.

ОТДЕЛЯТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

Между тем, промедление со строительством "Северного потока 2" может обернуться серьезными проблемами. В конце прошлого года Делягин указывал, что если Россия не успеет достроить трубопровод или ей помешают, это может стать проблемой для политики и экономики, и не только для российской: "Если мы не успеем достроить "Северный поток 2" до августа 2021 года, когда в Германии сменится власть, то мы его не достроим никогда. И нам нужно понимать, что Германия будет деиндустриализироваться. Американцы сделают с немцами то, что немцы сделали с Восточной Европой. Ликвидируют немецкую эту промышленность. Поэтому потребление нефти и газа в Европе сократится в горизонте 10 лет. И нам надо исходить из этого. Кроме того, если мы допустим государственный переворот в Белоруссии, то всякий транзит нефти и газа через Белоруссию будет для нас закрыт. И мы не сможем поставлять нефть и газ по трубопроводам в Европу".

В свое время Greenpeace тоже активно выступал против "Северного потока 2", аргументируя свою позицию "вредом для природы", и даже дошла до суда, однако в исковых требованиях организации было отказано. При этом госдепартамент США, протестуя против строительства "Северного потока 2", отмечал, что создание дополнительной газовой инфраструктуры в обход Украины снижает возможности "сдерживания российской агрессии". То есть, дело все же в политических и экономических интересах, не в экологии?

Поэтому эксперты уверены, что важно четко отделять настоящих экологов от "проплаченных". "Происходящее — отработанные алгоритмы действий и четкие технологии, их применяют политики, за ними потом и экологи, которые играют на той же стороне. Поэтому пора научиться отделять зерна от плевел и разбираться, когда западные экологи действительно ратуют за права природы, а когда они работают на кого-то, и их действия — просто лоббирование интересов тех или иных зарубежных компаний или стран. Россия же оказывается жертвой таких, на самом деле, политэкономических подковерных игр. Но наша задача — проводить свои национальные интересы, так, чтобы решения России были реализованы, несмотря на вмешательства иных сил", — говорит Павел Журавлев, доктор экономических наук, профессор кафедры развития человеческого капитала Российского экономического университета имени Плеханова.

С тем, что призывы экологов нацелены на "болевые точки" современной цивилизации, но никакой альтернативы они предложить не могут, согласен и заведующий кафедрой экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета, доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Экзарьян. "Мы не можем беречь природу ради природы. Наша цивилизация должна развиваться. Это очевидно", — заключил он.