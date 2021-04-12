2021-04-12T11:58:00+03:00
2021-04-12T12:07:47+03:00
2021-04-12T11:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210412/833441221.html
Кремль высказался о введении выходных между майскими праздниками
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. "Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно... ПРАЙМ, 12.04.2021
выходные, майские праздники, дмитрий песков, новости, общество
https://1prime.ru/images/83344/11/833441193.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83344/11/833441193.jpg
https://1prime.ru/images/83344/11/833441192.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83344/11/833441192.jpg
https://1prime.ru/images/83344/11/833441186.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83344/11/833441186.jpg
https://1prime.ru/society/20210409/833428413.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.
"Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.