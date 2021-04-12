МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. Мишустин призвал не допустить роста случаев COVID на майские праздники

"Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.