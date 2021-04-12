МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что "настоящие коммунисты уже многие годы ведут борьбу с коррупцией, которая является родимым пятном капитализма". Об этом сообщила пресс-служба партии.

По его мнению, коррупция началась в 90-е годы прошлого века и была обусловлена сращиванием олигархов с государственным аппаратом. "Все это время Компартия Коммунисты России разоблачала факты коррупции среди отдельных чиновников в регионах и депутатов от партии власти, но эти наши усилия торпедируются зюгановской верхушкой из старой компартии; уверен, что рядовые члены КПРФ не имеют к этому отношения, но Зюганов и его окружение то и дело ставят на важные должности людей, подозреваемых в склонности к коррупции", — считает он. Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября

Сурайкин напомнил о разгоревшихся недавно коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Как сообщают региональные СМИ, в Орле по делу о невыдаче детям льготных лекарств задержали чиновницу департамента здравоохранения, ей было предъявлено обвинение в халатности. Прокуратура также сообщила, что внесла представление в адрес губернатора Клычкова.

В Иркутской области задержали соцработника, которая подозревается в хищении более 25 млн рублей у детей-сирот. В начале апреля суд признал банкротом Андрея Левченко, сына экс-губернатора Приангарья, и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. В настоящее время Андрей Левченко находится в СИЗО по делу о мошенничестве при ремонте лифтов в Иркутской области. По версии Следственного комитета, он похитил более 185 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета на ремонт лифтов.

Многие эксперты прогнозируют, что из-за внутрипартийных раздоров КПРФ рискует лишиться части голосов избирателей на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму.