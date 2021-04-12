МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россиянам-дачникам теперь грозят штрафы за установку заборов, которые будут препятствовать поступлению света на соседские участки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий члена ассоциации юристов России Александра Обрывко. Дачников оштрафуют за "неправильную" картошку

Он пояснил, что многие граждане хотят оградить свои дачные участки от любопытных глаз и лишнего шума, однако рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. Обрывко уточнила, что при этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если же соседи пожалуются на высокий забор, дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Помимо этого, суд обяжет его демонтировать ограду. Эта мера распространяется только на заборы между соседскими участками. "При обоюдном согласии собственников соседних участков возможна установка ограждений других типов или вовсе их отсутствие", — добавила юрист.

Она также сообщила, что некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц (100 тысяч рублей для юрлиц). Кроме того, штраф — в среднем около 500 рублей — взимается за ненадлежащий вид забора.