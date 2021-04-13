МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Скорость климатических изменений в России растет быстрее, чем в мире, заявил в беседе с РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Итак, за последние десять лет на территории России потеплело на 0,51 градуса Цельсия.

При этом среднемировой показатель составляет только 0,18 градуса.

По мнению Катцова, это большая скорость для глобальной температуры.

При этом он отметил, что нельзя быть уверенным, что тренд на ускорение потепления сохранится в дальнейшем.

"Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать", — уточнил специалист.

В частности, добавил эксперт, изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений: