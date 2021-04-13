МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число новых выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ наименьшее с 28 сентября (8 173), рост до 4 657 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным оперативного штаба, 28 сентября в РФ было зарегистрировано 8 135 новых случаев коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 173 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 049 (12,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 657 883 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 1782, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области и Туве — по одному, а также Магаданской области — три.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах.

За сутки в России выписаны 9611 человек после COVID-19, за все время — 4 281 776. В частности, в Москве — 1694, Санкт-Петербурге — 1194, Подмосковье — 567 человек.

За сутки в России подтверждены 338 смертей с COVID-19, за все время — 103 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 338 смертей… За весь период по России умерло 103 601 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 30, Свердловской области — 16.