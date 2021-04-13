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Россияне все чаще отказываются от "черной" зарплаты
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Число россиян, согласных получать зарплату в конверте, сократилось до 36%. Это почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%), выяснили аналитики сервиса по поиску... ПРАЙМ, 13.04.2021
новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число россиян, согласных получать зарплату в конверте, сократилось до 36%. Это почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%), выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Среди россиян, готовых пойти на заведомо невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам), однако большинство называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу)", — говорится в аналитической записке ресурса.
По данным исследования, 35% опрошенных не согласятся на "черную" зарплату, еще 29% не смогли определиться с ответом.
Аналитики напоминают, что больше всего же согласных на "конверт" было в 2009 году (60%).