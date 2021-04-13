МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число россиян, согласных получать зарплату в конверте, сократилось до 36%. Это почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%), выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

О снижении зарплаты на удаленке сообщили 27,9% россиян При этом, 40% согласных на серые условия найма — мужчины. Лояльных женщин на 7% меньше.

"Среди россиян, готовых пойти на заведомо невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам), однако большинство называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу)", — говорится в аналитической записке ресурса.

По данным исследования, 35% опрошенных не согласятся на "черную" зарплату, еще 29% не смогли определиться с ответом.

Аналитики напоминают, что больше всего же согласных на "конверт" было в 2009 году (60%).