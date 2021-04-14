МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) запустили на портале Госуслуг пилотный проект по информированию взыскателей и должников в рамках исполнительного производства с помощью цифрового ассистента, сообщает Минцифры.

"Мы видим своей задачей сделать из робота Макса универсального помощника, способного отвечать на любые вопросы по госуслугам и консультировать по жизненным ситуациям, где уместны государственные сервисы. Для этого требуется тесная интеграция со всеми госорганами и определенное время на обучение нашего робота", — рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления. Огуряев также отметил, что завершением полноценной цифровизации исполнительного производства должна стать автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям. Ростуризм назвал условие для обмена туров в Турцию на курорты России

Прогнозируемый результат пилотного проекта к концу 2021 года — 20% консультаций с помощью универсального помощника. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП госуслуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме, ожидают в Минцифры.

Цифровой помощник Макс заменил привычный поиск в обновленной бета-версии портала Госуслуг в конце марта, он функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается прямо в процессе работы. Он обеспечит умный поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.