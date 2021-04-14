МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам.

Документ допускает получение такой выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома, а также для уплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. "Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый "под ключ", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующая выплата будет доступна и многодетным гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности). Ее также смогут получить граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье или земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, индивидуального жилищного строительства, если в результате это сделки такой объект перейдет в их собственность. Доля безналичных платежей россиян обновила рекорд

Данные изменения, наряду с распространением поддержки на индивидуальное жилищное строительство, повысят эффективность мер господдержки и помогут большему количеству граждан, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, законом определяется перечень лиц, которые могут быть кредиторами (заимодавцами) по кредитным договорам (договорам займам), на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки. В него включены кредитные организации, ипотечные агенты, ФГКУ "Росвоенипотека", а также АО "ДОМ.РФ" и уполномоченные им организации, предоставляющие ипотечные займы.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.