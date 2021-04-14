МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Индия стала 60-й страной, одобрившей "Спутник V"

"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам", — подчеркнули в РФПИ.

В фонде отметили, что "в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона". Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и Институтом "Торлак", в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный запуск производства вакцины "Спутник V". Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины.

С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.