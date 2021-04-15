Эксперт рассказал, как могут обмануть с проверкой газа
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Есть немало случаев, когда под видом проверки газовых приборов к гражданам приходят мошенники. Они могут якобы обнаружить "утечку" и предлагают на месте ее устранить, разумеется, за деньги. Об этом рассказала агентству "Прайм" генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Так, вам могут предложить установить газоанализаторы, которые как будто могут предупредить о такой утечке. И установка этих бесполезных приборов тоже стоит денег. "Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований — такой прибор не опознает утечку", — предупреждает специалист.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, стоит знать следующее.
Во-первых, проверка газовых приборов проводится обслуживающими организациями раз в год. Проверяющие устраняют утечки бесплатно (это часть их работы). Если утечку не удается устранить сразу, это делают другие специалисты, о времени посещения которых с жильцами договариваются сразу.
Навязывать какие-либо газоанализаторы проверяющие не имеют права. Тем более, они могут показать утечку газа, если концентрация уже очень большая. Полагаться на такие приборы не просто бесполезно, но и опасно.
Также стоит учесть, что мошенники под видом проверяющих могут специально приходить перед посещением официальных сотрудников газовой службы. Следует спросить у них удостоверения и позвонить в газовую службу или по телефону 112, чтобы убедиться, что в квартиру пришли действительно газовщики, а не преступники.
"У диспетчеров есть график обхода квартир и они точно вам скажут, пришли к вам действительно представители организации, или мошенники", — указывает эксперт.
https://1prime.ru/society/20210415/833462778.html