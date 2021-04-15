МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Есть немало случаев, когда под видом проверки газовых приборов к гражданам приходят мошенники. Они могут якобы обнаружить "утечку" и предлагают на месте ее устранить, разумеется, за деньги. Об этом рассказала агентству "Прайм" генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина. На каких плитах россиянам нельзя готовить с 1 января

Так, вам могут предложить установить газоанализаторы, которые как будто могут предупредить о такой утечке. И установка этих бесполезных приборов тоже стоит денег. "Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований — такой прибор не опознает утечку", — предупреждает специалист.