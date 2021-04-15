МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия в России, говорится в сообщении министерства.

"По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", — говорится в сообщении.

В частности, указывает ведомство, меры регулирования экспорта масличных культур (в начале года ставки вывозных пошлин на подсолнечник и рапс были повышены до запретительного уровня) позволят снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника. В Минфине заявили об изменении льготных выплат в России

В свою очередь стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно. "Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков", — добавляет ведомство.

"Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. В ближайшее время ожидается рассмотрение данного вопроса на совете ЕЭК. Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке", — сообщает министерство.

Издание РБК в четверг сообщило, что ряд российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о планируемом повышении цен на продукцию. Издание отмечало, что это связано с ростом цен на сырье для производства кондитерских изделий, в том числе — на сахар.