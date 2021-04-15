МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американские власти намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что США планируют ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве действия по вмешательству в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, в Белом доме также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

По данным американского телеканала, российским дипломатам дадут 30 дней, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов.

В четверг, 15 апреля, член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов, Москва оставляет за собой право на зеркальные действия.