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США намерены выслать российских дипломатов
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Американские власти намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее агентство... ПРАЙМ, 15.04.2021
сша, россия, санкции, общество , новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американские власти намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что США планируют ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве действия по вмешательству в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, в Белом доме также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.
По данным американского телеканала, российским дипломатам дадут 30 дней, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов.
В четверг, 15 апреля, член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов, Москва оставляет за собой право на зеркальные действия.