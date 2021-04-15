МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. "Ростех" откроет новое производство вакцин и препаратов на основе плазмы крови в Пермском крае, в том числе препарата против коронавируса "КОВИД-глобулин", основанного на плазме крови людей, уже перенесших COVID, говорится в сообщении "Ростеха".

"Ростех" и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве при реализации двух крупных инвестиционных проектов. В рамках партнерства в Перми будет открыто новое производство вакцин, а также организован выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе — "КОВИД-глобулин" для лечения коронавирусной инфекции", — сообщает корпорация.

Проект, как отмечается, будет реализован на базе пермского филиала НПО "Микроген" (входит в "Нацимбио" "Ростеха").

"Именно на базе нового производства в Перми планируется производить "КОВИД-глобулин" для лечения средней и тяжелой форм коронавируса. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Ростеха" Александра Назарова. ПИК увеличил денежные поступления на 31%

В новом корпусе филиала НПО "Микроген" в Перми планируется организовать производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения пяти- и шестикомпонентных отечественных АКДС-вакцин, в том числе новой пентавакцины, содержащей пять компонентов — против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

"КОВИД-глобулин" — препарат, разработанный "Нацимбио" "Ростеха", с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус, помогает организму побороть заболевание и способствует тому, чтобы иммунная система человека быстрее создавала антитела самостоятельно.