МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 944, до 4 675 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 944 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1110 (12,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 675 153 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2455, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 565.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 10 225 человек после COVID-19, за все время — 4 301 448. В частности, в Москве — 1944, Санкт-Петербурге — 1456, Подмосковье — 489.

За сутки в РФ подвержены 398 смертей с COVID-19, за все время — 104 398. В частности, в Москве скончались 59 человек, в Ростовской области — 28, в Санкт-Петербурге — 27.