МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россияне не всегда знают о том, что им положены какие-то выплаты со стороны государства. ПФР назвал способ увеличить пенсию на 50 процентов

Средства массовой информации напомнили о самых малоизвестных, о которых потенциальные получатели могут не догадываться.

Итак, российские семьи с тремя и более детьми имеют право на получение суммы в 450 тысяч рублей: эти деньги пойдут для погашения ипотечного займа.

Что касается родителей-студентов, то они могут рассчитывать на региональное пособие. Его размер варьируется в зависимости от конкретного субъекта, в котором проживает гражданин.

У малоимущих семей есть возможность заключить соцконтракт. Тогда они будут получать от государства помощь в нескольких формах. Это могут быть:

деньги



продукты

одежда

москвичи могут раз в год получить деньги на покупку техники, холодильника или ноутбука.



Форма поддержки каждом случае рассматривается индивидуально.

В части регионов страны родители детей дошкольного возраста, кому не хватило места в детском саду, имеют право на получение субсидии.

Что касается пожилых россиян, которые являются родителями или опекунами несовершеннолетних детей, то они могут рассчитывать на надбавку к пенсии.