Россиянам напомнили о малоизвестных выплатах
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россияне не всегда знают о том, что им положены какие-то выплаты со стороны государства.
Средства массовой информации напомнили о самых малоизвестных, о которых потенциальные получатели могут не догадываться.
Итак, российские семьи с тремя и более детьми имеют право на получение суммы в 450 тысяч рублей: эти деньги пойдут для погашения ипотечного займа.
Что касается родителей-студентов, то они могут рассчитывать на региональное пособие. Его размер варьируется в зависимости от конкретного субъекта, в котором проживает гражданин.
У малоимущих семей есть возможность заключить соцконтракт. Тогда они будут получать от государства помощь в нескольких формах. Это могут быть:
- деньги
- продукты
- одежда
- москвичи могут раз в год получить деньги на покупку техники, холодильника или ноутбука.
Форма поддержки каждом случае рассматривается индивидуально.
В части регионов страны родители детей дошкольного возраста, кому не хватило места в детском саду, имеют право на получение субсидии.
Что касается пожилых россиян, которые являются родителями или опекунами несовершеннолетних детей, то они могут рассчитывать на надбавку к пенсии.
https://1prime.ru/society/20210415/833469742.html