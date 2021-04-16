Россияне оценили стоимость комфортной жизни
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россияне считают, что для стабильной и спокойной жизни необходима "подушка безопасности" в размере 1,3 млн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка.
В среднем, опрошенным по стране россиянам достаточно накоплений в размере 1,3 млн рублей, чтобы быть уверенными в ближайшем будущем.
При этом чаще всего думают о сбережениях и накапливают жители Кирова, Томска, Хабаровска, Красноярска, Саратова.
Аналитики выяснили, что имеют привычку к накоплению люди старшего возраста (43%), а также те, у кого есть высшее образование (41%). В основном, россияне копят на непредвиденные обстоятельства.
Из опроса следует, что только 28% молодежи стараются сберечь часть дохода.
https://1prime.ru/society/20210416/833475996.html