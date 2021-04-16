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2021-04-16T01:35:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210416/833476019.html
Миру предсказывают "кофейный кризис" из-за глобального потепления
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В будущем исчезнут кофейные плантации, виной тому — глобальное потепление, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Scientific Reports, который цитирует ученого Абеля Чемура. По... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, мировая экономика, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В будущем исчезнут кофейные плантации, виной тому — глобальное потепление, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Scientific Reports, который цитирует ученого Абеля Чемура.
По прогнозам научного исследователя сельскохозяйственные территории, пригодные для высококачественных сортов кофе будут стремительно сокращаться в результате климатических изменений. В частности, речь идет о землях в Эфиопии, которая может потерять к концу 21 века более 40% территорий.