МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В будущем исчезнут кофейные плантации, виной тому — глобальное потепление, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Scientific Reports, который цитирует ученого Абеля Чемура.

По прогнозам научного исследователя сельскохозяйственные территории, пригодные для высококачественных сортов кофе будут стремительно сокращаться в результате климатических изменений. В частности, речь идет о землях в Эфиопии, которая может потерять к концу 21 века более 40% территорий.