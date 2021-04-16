МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Работодатель по собственной инициативе может предоставить работникам дополнительный к майским праздникам выходной, взяв на себе решение по его оплате, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Более 70% россиян ждут от работодателя оплаты проезда

Издание отмечает, что в этом случае работодателю нужно в произвольной форме издать локальный нормативный акт, в котором должно быть прописано, что выходной день будет оплачен.

Роструд напомнил, что в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы у россиян будут выходные с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.