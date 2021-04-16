2021-04-16T03:09:18+03:00
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Россиянам рассказали, как получить дополнительный майский выходной
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Работодатель по собственной инициативе может предоставить работникам дополнительный к майским праздникам выходной, взяв на себе решение по его оплате, пишет "Российская газета" со... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Работодатель по собственной инициативе может предоставить работникам дополнительный к майским праздникам выходной, взяв на себе решение по его оплате, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
Там обратили внимание, что дополнительные выходные могут нарушать норму рабочего времени, и, чтобы сохранить заработную плату сотруднику и не потерять в деньгах, работодатель должен взять эти издержки на себя.
Издание отмечает, что в этом случае работодателю нужно в произвольной форме издать локальный нормативный акт, в котором должно быть прописано, что выходной день будет оплачен.
Роструд напомнил, что в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы у россиян будут выходные с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.