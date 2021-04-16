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Прибывших из Танзании и Турции хотят обязать сдавать ПЦР-тест повторно
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предлагает обязать граждан РФ, приезжающих из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, повторно сдать ПЦР-тест на коронавирус, соответствующий... ПРАЙМ, 16.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предлагает обязать граждан РФ, приезжающих из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, повторно сдать ПЦР-тест на коронавирус, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время российские граждане должны сдавать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.
"Гражданам РФ, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку)… пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда", — говорится в постановления.
Отмечается, что данные о результатах ПЦР-теста необходимо загрузить на портал госуслуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".