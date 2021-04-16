МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Владельцы заброшенных дачных участков рискуют их потерять. Лишить земли могут через суд, если докажут, что постройки и объекты на территории дачи угрожают жизни соседей. Об этом рассказала адвокат Ирина Зуй "Московскому Комсомольцу".

Угрозу может создать вероятность пожара в заброшенной постройке, например.

По словам эксперта, дача отходит государству, если владелец пользуется ею "неправильно" или если владельца судят за что-то. Дачу могут забрать для комплексного развития района и в случае, когда ее территория вошла в зону стихийных бедствий.