2021-04-16T08:09:05+03:00
2021-04-16T08:09:05+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210416/833477126.html
Эксперт предупредил, у кого могут отобрать дачу
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Владельцы заброшенных дачных участков рискуют их потерять. Лишить земли могут через суд, если докажут, что постройки и объекты на территории дачи угрожают жизни соседей. Об этом... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, общество , право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Владельцы заброшенных дачных участков рискуют их потерять. Лишить земли могут через суд, если докажут, что постройки и объекты на территории дачи угрожают жизни соседей. Об этом рассказала адвокат Ирина Зуй "Московскому Комсомольцу".
Угрозу может создать вероятность пожара в заброшенной постройке, например.
По словам эксперта, дача отходит государству, если владелец пользуется ею "неправильно" или если владельца судят за что-то. Дачу могут забрать для комплексного развития района и в случае, когда ее территория вошла в зону стихийных бедствий.