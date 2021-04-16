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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне в апреле
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Роструд напомнил гражданам, что следующие длинные выходные в стране будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. "В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его... ПРАЙМ, 16.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роструд напомнил гражданам, что следующие длинные выходные в стране будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
"В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", — говорится в сообщении.
7 мая рабочий день будет полноценным.
При этом в министерстве ранее неоднократно разъясняли: никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Но их необходимо оплачивать. "Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", — цитирует "Российская газета" заявление Роструда.