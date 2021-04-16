МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роструд напомнил гражданам, что следующие длинные выходные в стране будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

"В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", — говорится в сообщении.

7 мая рабочий день будет полноценным.

При этом в министерстве ранее неоднократно разъясняли: никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Но их необходимо оплачивать. ​"Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня", — цитирует "Российская газета" заявление Роструда.