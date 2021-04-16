МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 995, до 4 684 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 995 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 172 (13,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 684 148 случаев. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2476, Санкт-Петербурге — 704, Подмосковье — 595.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве — по два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по одному.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве — 0,01%.

За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 310 557. В частности, в Москве выписаны 1901 человек, Подмосковье — 607, Санкт-Петербурге — 419.

За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время — 104 795, в том числе в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 30, в Архангельской области — 20.