МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Последний месяц весны в этом году практически по всей территории России должен быть теплым, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

При этом собеседник издания не исключила и периоды похолодания.

"В большинстве регионов температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше нормы. К сожалению, не дотянет до нормы погода в южных регионах — в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. Средние ночные температуры там будут колебаться в диапазоне плюс 10-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 19 до 24 градусов", — рассказала она и добавила, что этот температурный режим — довольно комфортный, но в мае на юге может быть и теплее.

Что касается Сибири, то в этих регионах страны май может быть ниже нормы. Например, в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края.

Ночью тут температура может понижаться до минус 5 градусов, днем — повышаться до плюс 10-15 градусов.

В средней полосе страны май будет выше климатической нормы примерно на градус, отметила Паршина. По ночам здесь будет плюс 10, а днем — плюс 20 и выше. В случае похолодания ночью температура может понижаться до плюс 2-7 градусов, днем — до плюс 11-16 градусов.

Жителям юга Дальнего Востока май обещают обычным: температуры будут держаться в пределах многолетних значений, то есть ночью будет от 5 до 10 тепла, днем — плюс 15-20 градусов.

В Якутии и на востоке Таймыра — в самых холодных местах страны — май также окажется теплее обычного. Это значит, что ночью будет минус 2-7, днем — плюс 10 градусов.