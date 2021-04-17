МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 321, до 4 693 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 321 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 152 (12,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 693 469 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%.



Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 2822, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе.

В РФ выписаны 8 832 человека после лечения от COVID-19, за все время — 4 319 389, в частности, в Москве — 1638, Санкт-Петербурге — 746, Подмосковье — 541.

За сутки в РФ подтверждены 398 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 193, в том числе — в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 32, Воронежской области — 20.