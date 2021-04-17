МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Число скончавшихся с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. В Минздраве рассказали о частых осложнениях после коронавируса

По состоянию на 11.20 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 139,9 миллиона.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 566 тысяч.