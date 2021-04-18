МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Москва примет ответные меры в адрес Чехии в связи с высылкой российских дипломатов, заявил МИД РФ. Сенатор выступил за серьезный санкционный ответ Чехии

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", — говорится в заявлении МИД.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".

Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, заявили в воскресенье в МИД РФ.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", — говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", — добавили в российском МИД.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.