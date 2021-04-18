МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Нехватка времени и денег, лень, неудобное расположение спорт-клуба, отсутствие компании и плохое здоровье являются самыми распространёнными причинами отказа россиян от фитнеса, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества (НФС), имеющегося у РИА Новости. Путин подписал закон о налоговом вычете на спорт и фитнес

"Из семи ключевых причин, по которым россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом, самая распространенная — отсутствие свободного времени (33,3%), вторая — удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), третья – такая субъективная причина, как лень (13,2%)", — отмечается в исследовании.

Исследование проводилось методом рандомной выборки респондентов различных возрастных групп и территории проживания, в нем приняли участие 1100 россиян.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, четвертым препятствием к занятиям физкультурой и спортом респонденты назвали состояние здоровья, пятая причина – отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой. Замыкают список: финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в России.

"Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет. Результаты наших исследований говорят о том, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как существует неудовлетворенность достаточным количеством спортивных сооружений и площадок", — добавила Силина.

Как ранее показали исследования НФС, россияне понимают важность занятий физкультурой и спортом, при этом откладывают занятия "на потом": только 31,5% респондентов занимаются регулярно физкультурой и спортом.

Национальное фитнес-сообщество (НФС) — официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.