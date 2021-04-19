МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Больше половины россиян ожидают, что до конца года им повысят зарплату, а более трети ожидают от своей работы стабильности, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 9-15 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, которые имеют постоянную работу. В опросе приняли участие жители 360 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

Стало известно, сколько российских работников молчат о повышении зарплаты

В свою очередь 16% ожидают улучшения условий труда, по 12% — пересмотра системы мотивации и признания своих заслуг. Каждый десятый россиянин (10%) ждет снижения рабочей нагрузки, а 4% рассчитывают на улучшение взаимоотношений в коллективе.

Аналогичное исследование проводилось в декабре 2020 года. Сервис отмечает, что по сравнению с прошлым опросом тех, кто ждет повышения зарплаты, стало меньше (59% и 54% соответственно).

"Изменения системы мотивации также стали ждать реже (16% в декабре и 12% сейчас). А вот о снижении нагрузки и признании своих заслуг мечтает больше россиян, чем в конце 2020 года: в декабре уменьшить объем работ мечтал каждый двадцатый, сейчас — каждый десятый, признания заслуг в прошлом году не хватало 9%, сегодня — 12%", — добавляется в исследовании.