МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Почти 60% россиян хотели бы постоянно использовать самокаты или гироскутеры вместо общественного транспорта, говорится в совместном исследовании "Сбербанк страхование" и портала "Рамблер", имеющемся у РИА Новости.

"Более половины респондентов (59%) хотели бы постоянно использовать собственный самокат или гироскутер вместо общественного транспорта. Правда, пока так делают только 5% россиян", — говорится в отчете.

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78% россиян утверждают, что никаких неприятностей при катании на самокатах и скутерах с ними не случалось. Постоянно падают только 4% респондентов, сталкивались с пешеходами или другими катающимися 3% опрошенных. Несмотря на это треть респондентов (31%) считают такие поездки опасными. 42% отмечают, что кататься надо осторожно, соблюдая правила безопасности. Каждый седьмой участник опроса (13%) считает, что людям, которые активно катаются на электросамокатах и гироскутерах, лучше приобрести страховку от несчастных случаев.

В целом, каждый шестой россиянин хотя бы раз в жизни катался на электропроводных устройствах. Регулярно катаются 16% россиян. При этом 3% из них передвигается таким способом постоянно, включая поездки на работу или учебу, а 2% катаются не реже раза в неделю. Еще 13% респондентов пока не успели опробовать электросамокаты, но очень хотят это сделать.

Большинство опрошенных (66%) берут "самоходки" на прокат. 12% собираются в ближайшее время купить собственное популярное средство передвижения, а каждый пятый (20%) обзавелся им, как только оно вошло в моду.