МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило приостановить проект строительства 25 заводов по сжиганию мусора до момента, пока не заработают первые пять, запустить которые планируется до конца 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко. Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить при отказе от мусоропровода

В ведомстве не нашли причины тратить 1,3 триллиона рублей на проект, у которого "отсутствует обоснование". По словам Окладниковой, его финансовая модель заранее убыточна, внутренняя норма доходности составляет 3,9%.

Авторы проекта предлагают использовать договоры о предоставлении мощности (ДПМ, особый вид льгот, предполагающий компенсацию инвестиций) и средства экологического сбора. Первый вариант приводит к тому, что бюджет недополучит часть налогов, а экосбор, согласно утвержденной Абрамченко реформе расширенной ответственности производителей (РОП), предполагается направить на другие цели — увеличение объема переработки отходов.

Кроме того, "РТ-Инвест", занимающийся строительством заводов, хочет 100-процентную компенсацию уплаченных налогов до конца реализации проекта — это 32 года. Ни один из механизмов господдержки не предусматривает таких льгот.

Два месяца назад сама Абрамченко также выступала против проекта, который, по ее словам, подразумевает создание десятков "платиновых" заводов за счет повышения тарифов для населения и значительной поддержки федерального бюджета.

В "РТ-Инвест", дочерней компании "Ростеха", настаивают, что строительство 30 мусоросжигательных заводов позволит достичь экологических целей государства. С их помощью удастся закрыть более 200 старых полигонов твердых бытовых отходов, предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тысяч гектаров земель. При этом гендиректор "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов в конце марта подтвердил, что без значительной господдержки проект не заработает.