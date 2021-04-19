МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, в 17,8 миллионов человек. Дерипаска утверждает, что таких россиян в стране около 80 миллионов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Telegram-канал миллиардера Олега Дерипаски. Экономист рассказал, чем низкие доходы населения опасны для экономики

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 миллионов человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", — сказал он.

Бизнесмен заявил, что за последние годы Росстат научился "виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". "Мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах " над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят. Дайте хоть доступную ипотеку для регионов", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 12,3% в 2019 году до 12,1% в 2020 году. По оценке службы, общее число бедных россиян по итогам 2020 года составило 17,8 миллионов (в 2019-м их было 18,1 миллионов). Вместе с тем Счетная палата ранее жаловалась, что государственные меры по снижению бедности недостаточно нацелены на малоимущих, около 20% из них, по данным ведомства, с 2014 по 2018 год не получали выплат.