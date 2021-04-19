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Эпидемиолог назвала причину колебания заболеваемости COVID в России
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Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической... ПРАЙМ, 19.04.2021
россия, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч.
"При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика", — сказала Пшеничная.