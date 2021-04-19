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Сбербанк перестал обновлять прогноз по заболеваемости COVID в России
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Сбербанк прекратил работу над моделью по прогнозированию количества случаев заражения коронавирусом в России, следует из сообщения на аналитическом портале "СберИндекс". "С 15... ПРАЙМ, 19.04.2021
сбербанк, коронавирус, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сбербанк прекратил работу над моделью по прогнозированию количества случаев заражения коронавирусом в России, следует из сообщения на аналитическом портале "СберИндекс".
"С 15 апреля 2021 года обновление модели прекращается", — сказано в сообщении.
В Сбербанке сообщили РИА Новости, что модель прогнозирования уровня заболеваемости коронавирусом в стране перенесена в архив и доступна в нем. "Мы ведем работу над другими моделями", — добавили в кредитной организации.
Прогноз "СберИндекса" был составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Модель прогнозирует прирост числа инфицированных в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.