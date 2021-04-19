МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сбербанк прекратил работу над моделью по прогнозированию количества случаев заражения коронавирусом в России, следует из сообщения на аналитическом портале "СберИндекс". Названы отрасли бизнеса, которые переживут коронакризис

"С 15 апреля 2021 года обновление модели прекращается", — сказано в сообщении.

В Сбербанке сообщили РИА Новости, что модель прогнозирования уровня заболеваемости коронавирусом в стране перенесена в архив и доступна в нем. "Мы ведем работу над другими моделями", — добавили в кредитной организации.

Прогноз "СберИндекса" был составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Модель прогнозирует прирост числа инфицированных в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.