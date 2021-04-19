ЖЕНЕВА, 19 апр – ПРАЙМ. На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Число жертв коронавируса в мире превысило три миллиона

"Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 – самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии, за 16 недель пандемии" — заявила она.

По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.

Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.