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ВОЗ: на прошлой неделе выявлено максимальное число заражений COVID-19
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На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава... ПРАЙМ, 19.04.2021
коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЖЕНЕВА, 19 апр – ПРАЙМ. На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
"Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 – самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии, за 16 недель пандемии" — заявила она.
По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.
Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.