МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Впервые с 2012 года Федеральная служба охраны (ФСО) обновила правила посещения Московского Кремля. Новые требования вступают в силу со вторника, 20 апреля, и в них подробно расписано, сколько можно иметь с собой жидкости и продуктов, куда нельзя заходить и что нельзя делать. Об этом пишет "Парламентская газета". Россиянам ужесточили правила возвращения из-за границы

Утверждённые предписания определяют порядок пропуска посетителей в Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлёвской стены. А также правила поведения на территории Кремля, у мемориала в Александровском саду, на Красной площади и на других территориях, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю.

Не изменилось время посещения Кремля — он открыт ежедневно, кроме четверга, с 10 до 17 часов. Доступ в Мавзолей возможен ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10 до 13 часов. Кстати, недавно усыпальница Ленина открылась после долгого перерыва.

Определён список закрытых для свободного посещения территорий — это Арсенальная, Сенатская и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад и Ивановская площадь, за исключением участка музеефицированных археологических раскопов.

В обновлённых правилах появился список вещей, которые посетителям разрешено проносить с собой: это папки, небольшие сумки и прогулочные рюкзаки, зонты, мобильные телефоны и "портативные электронно-вычислительные устройства", кино-, фото- и видеоаппаратура.

Особо упоминается о том, что в Кремль можно проносить прозрачные пластиковые ёмкости с безалкогольными напитками — до одного литра либо другие прозрачные ёмкости — до 0,33 литра. А также продукты питания в прозрачной упаковке весом до одного килограмма. Остальные вещи нужно сдать в камеру хранения в Александровском саду.

Посетителям запрещается заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, распивать алкоголь, запускать беспилотники, расклеивать объявления, а также петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Также в документе говорится о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Инвалидов пустят в Кремль на креслах-колясках, а посетителям с нарушениями здоровья при наличии медицинских показаний — с индивидуальными техническими средствами реабилитации.