МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Две четырехдневные рабочие недели ждут россиян в начале мая. Как напомнил Роструд, работать предстоит с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Отдыхать соответственно с 1 по 3 мая (в связи с Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд. Дачников оштрафуют за "неправильную" картошку

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час", — сообщили изданию в госоргане. Что же касается 7 мая, то рабочий день будет полноценным.

В том случае, если работник хотел бы увеличить себе время отдыха, он имеет право взять отгул или несколько дней в счет отпуска. Никто не запрещает и работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. "Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", — упомянули ранее в Роструде.

Погода в майские праздники, по предварительным прогнозам, обещает быть хорошей. Детальный прогноз на майские праздники Гидрометцентр представит в конце апреля. Однако, по предварительным данным, последний месяц весны практически на всей территории России должен быть теплым. В средней полосе России температура будет выше климатической нормы примерно на градус.