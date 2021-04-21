МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Из-за ухудшения социально-экономической ситуации Украину может ожидать "бессмысленный и беспощадный" бунт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение украинского эксперта Валентина Землянского, которое он высказал в эфире телеканала "Наш". Украина установила новый экономический антирекорд

Как отметил Землянский, на Украине о достоинстве "уже давно речи не идет". "Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на "майдане", в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства", — отметил он.

По его словам, украинцы уже не верят в "майданы", при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.

"Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет "майдан", это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был", — предупредил эксперт.

Землянский подчеркнул, что у украинцев сегодня существует четкое понимание того, что их всех "кинули", причем сделали это дважды: сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года. Рынки ждут начала хаоса в любой момент. Украина может стать триггером

Напомним, что ранее украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в западную Европу, где не смогут прижиться. Толочко отметил, что при таком развитии событий возможна потеря ряда территорий страны, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.