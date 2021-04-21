МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом.

"Наша задача — выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет", — заявил глава РФ.