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Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
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Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом. "Наша задача — выйти на устойчивый рост... ПРАЙМ, 21.04.2021
послание федеральному собранию, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом.
"Наша задача — выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет", — заявил глава РФ.