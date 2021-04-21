МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса, поскольку другого пути нет, хуже — переболеть. Путин призвал держать под контролем все рубежи и не терять бдительности

"Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. "Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть", — подчеркнул Путин.

Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил президент.

"Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", — сказал он.

"Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", — подчеркнул Путин.