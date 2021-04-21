МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вице-президент РАН Ирина Донник назвала профессии, которые в будущем окажутся самыми нужными. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва". Россиян интересует удаленная работа в иностранной фирме, но без переезда

"Прежде всего, естественнонаучный блок. Физики, и математики, химики, биологи — это наиболее востребованные специальности", — отметила Донник и уточнила, что вместе с тем эти сферы и наиболее сложные. По ее словам, сейчас наблюдается серьезная нехватка специалистов IT-сферы, через десять лет потребность может возрасти до миллиона специалистов. "Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера", — подытожила она.

Отмечается, что ранее компания Ipsos провела исследование, которое показало зарплату в каких профессиях россияне считают неоправданно завышенной. Чаще всего участники опроса называли политиков (79%) и банкиров (61%). Четверть опрошенных россиян назвала полицейских, еще 14% сочли слишком высокой зарплату программистов.

Самой перспективной специальностью граждане считают профессию IT-специалиста. При этом, 11% россиян назвали программистов наиболее востребованными на рынке труда, еще 1% россиян упомянул разработчиков и системных администраторов.